Ремонт дорог и аварийное жилье обсудит губернатор Приангарья с новыми мэрами и главами

О ремонте социальных объектов и дорог поговорит с главами муниципалитетов губернатор Иркутской области Сергей Левченко на образовательном форуме «Земля Иркутская». Как 20 сентября 2017 года сообщила пресс-служба регионального правительства, всего в этом году на форум съехались около 250 глав муниципальных образований. «10 сентября состоялись выборы, было избрано 125 руководителей муниципалитетов, 78 из них прибыли на наш форум. Поздравляю всех победителей выборной кампании: и тех, кого избрали впервые, и тех, кому жители в очередной раз доверили возглавить муниципалитет», – сказал Сергей Левченко.

В таком формате мероприятие проходит в третий раз. Глава региона подчеркнул, что форум – это неформальное общение, в рамках которого есть возможность обсудить актуальные вопросы, возникающие в повседневной деятельности. «В 2017 году по поручению президента России Владимира Путина стартовал приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» по благоустройству дворов и общественных зон. Вам необходимо включаться в работу, проводить инвентаризацию территорий, формировать муниципальные программы на 2017-2022 годы», – сказал губернатор.

Сергей Левченко отметил, что не менее важными остаются вопросы строительства, ремонта объектов социальной сферы. В территориях необходимо в широких масштабах применять экономически эффективные типовые проекты, что позволит сократить сроки и стоимость строительства объектов. Отдельно глава региона выделил тему безопасных и качественных дорог. В повестке работы форума – обсуждение вопросов сохранения и развития автомобильных дорог местного значения путем предоставления субсидии муниципальным образованиям за счет средств регионального дорожного фонда. «Проблема расселения людей из аварийного жилья наиболее актуальна для муниципальных образований Иркутской области. В рамках форума пойдет речь о перспективах программ по переселению и о приоритетах при принятии решения по расселению людей», – сказал Сергей Левченко. Также на форуме обсудят подготовку к отопительному сезону и исполнения концессионных соглашений.

Фото с сайта правительства Иркутской области.