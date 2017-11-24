Ректором ИрГУПС выбран Сергей Каргапольцев

Ректором Иркутского государственного управления путей сообщения на конференции трудового коллектива 24 ноября 2017 года выбран Сергей Каргапольцев. Как сообщает пресс-служба вуза, он был единственным кандидатом, за него проголосовали 87 человек, против – восемь, один бюллетень признан недействительным. Сергей Каргапольцев приступит к обязанностям ректора с 27 января 2018 года.

Напомним, аттестационная комиссия Федерального агентства железнодорожного транспорта 16 ноября согласовала единственную кандидатуру - первого проректора ИрГУПС Сергея Каргапольцева на должность ректора вуза.

Кандидат представил коллективу вуза программу дальнейшего развития университета, сделав акценты на отдельные аспекты. К примеру, уделено больше внимание системе трудоустройства выпускников. Одна из задач – выйти на 100%-ное трудоустройство не только на стадии выпуска, но и уже в процессе обучения студентов. Кроме того, в своем докладе, Сергей Каргапольцев отметил необходимость увеличения показателей научно-исследовательской деятельности до показателей национальных исследовательских университетов, а также расширения гласной и прозрачной финансовой политики, функционирования эффективной системы планирования, учета и контроля расходования материальных и финансовых ресурсов.

Справка. Сергей Константинович Каргапольцев, доктор технических наук, профессор ИрГУПС. Окончил Иркутский политехнический институт по специальности «Инженер-механик». С 1984 года прошел путь от инженера научно-исследовательского сектора до старшего преподавателя вуза. В 1994 году перешел работать в Восточно-Сибирский институт МВД РФ сначала доцентом кафедры «Общеприкладных дисциплин», в 1995 г стал начальником этой же кафедры. В 2000 году защитил докторскую диссертацию в области Технологии машиностроения.С 2002 года профессор, заведующий кафедрой «Теоретическая и прикладная механика», декан Электромеханического факультета ИрГУПС. С 2005 утверждйн в должности проректора по научной работе ИрГУПС, а с января 2017 – первого проректора ФГБОУ ВО ИрГУПС.