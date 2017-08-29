Реконструкция старого аэропорта в Иркутске завершится к середине 2019 года, она по сути уже началась. Об этом заявил 29 августа 2017 года на пресс-конференции губернатор Иркутской области Сергей Левченко. По его словам, на все работы потребуется около 8 млрд рублей.

Главная часть реконструкции – строительство нового терминала, который будет смежным с существующим международным терминалом. В новом планируется установить телескопические трапы, так называемые рукава, другое современное оборудование. Кроме того, будет обновлена система безопасности аэропорта, реконструированы прилегающие территории, подъездные пути, в том числе ул. Ширямова.