Рекомендации по переходу школ на пятидневку отправили в города и районы Иркутской области

Источник: Байкал Инфо 10/11/2017 - 17:49

Руководства школ Иркутской области по согласованию с попечительскими советами или родительскими комитетами, если такие имеются, сами решают, какой будет учебная неделя – пятидневной или шестидневной. Об этом 10 ноября 2017 года на сессии Законодательного собрания рассказала министр образования региона Валентина Перегудова, отвечая на вопрос заместителя прокурора Приангарья Андрея Некрасова. Министр пояснила, что школы в этом вопросе руководствуются учебной программой, по которой работают.

Андрей Некрасов уточнил, может ли министерство образования повлиять на то, чтобы директора школ принимали решение о переходе на пятидневку. Валентина Перегудова рассказала, что учредителями школ выступают муниципальные образования и добавила, что ведомство направило соответствующие рекомендательные письма в местные департаменты образования. Другого законного способа влиять на это, по словам министра, нет.

  • Рымарева Мария
Метки: Общество, Андрей Некрасов, Иркутская область, Министерство образования Иркутской области, Перегудова Валентина, Образование
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