Рекламу такси «Сатурн» с избитыми людьми запретили в Иркутской области

Предупреждение компании такси «Сатурн» вынесла комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Иркутской области 27 января 2017 года в связи с тем, что рекламные плакаты такси с изображёнными на них избитыми людьми вызывает негативные эмоции у жителей региона. Об это сообщил врио руководителя УФАС Иркутской области Александр Кулиш на пресс-конференции 7 февраля. По его словам, это является нарушением закона о рекламе, и если «Сатурн» не исполнит предписания антимонопольной службы, компания будет оштрафована.

Напомним, 21 апреля 2016 года житель Ангарска написал обращение в антимонопольную службу, в котором он обвинил компанию «Сатурн» в создании фона социального неблагополучия и пропаганде насилия. На рекламном баннере, о котором шла речь, изображен молодой человек с разбитым лицом, который, судя по надписи, пожалел 60 рублей на такси из ночного клуба до дома. После обращения УФАС провела опрос общественного мнения, по результатам которого возбуждено дело в отношении рекламодателя.

Согласно части 4 статьи 5 федерального закона «О рекламе» реклама не должна формировать негативное отношение к лицам, не пользующимся рекламируемым товаром, или осуждать таких лиц. Часть 6 статьи 5 гласит, что в рекламе не допускается использование оскорбительных образов, сравнений и выражений.