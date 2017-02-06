Редкую зимнюю радугу наблюдали жители Усть-Кута

Необычное атмосферное явление - зимнюю радугу в районе бывшего пионерлагеря «Чайка» наблюдали жители Усть-Кута 2 февраля 2017 года. Об этом сообщает портал «Усть-Кут 24» и, ссылаясь на слова метеоролога Татьяны Антипиной, уточняет, что в Усть-Куте о зимней радуге не упоминается с 1976 года. Скорее всего, это - преломление солнечных лучей в каплях воды в разряженной атмосфере. Явление ближе к северному сиянию, чем к радуге.

Для зимней радуги нужны три составляющие: крепкий мороз, высокая влажность и яркое солнце. Совпадают эти условия крайне редко и чаще всего при смене погоды, например, перед приближением бурана или понижением температуры. Согласно народным приметам, радуга зимой - к похолоданию.

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