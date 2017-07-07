Редкие исторические кадры Иркутска и Байкала покажут осенью иркутянам

Историческая кинохроника 1915 – 1937 годов пополнила архивы Иркутского областного кинофонда. Как 7 июля 2017 года сообщила пресс-служба регионального правительства, сюжеты общей продолжительностью 120 минут были приобретены у Российского государственного архива кинофотодокументов (Красногорск). Ранее коллекцию областного кинофонда составляли материалы, начиная с 1939 года.

В видеодокументах столетней давности запечатлены военные парады 1915 и 1920 годов, работы по строительству БАМа, виды Иркутска и Байкала, ритуалы шаманов и съёмки в буддийских храмах начала ХХ века. Одно из главных приобретений – сюжет операторской работы Антонио Дон-Отелло, который является родоначальником иркутского кинематографа, о параде войск на Тихвинской площади перед Казанским Собором 1915 года. Увидеть кинохронику смогут все желающие осенью 2017 года в рамках празднования 80-летия Иркутской области.

Иркутский областной кинофонд – организация с почти столетней историей, главными направлениями деятельности которой всегда были кинопрокат и кинопроизводство. Сегодня Иркутский областной кинофонд – это киностудия, кинопрокат в регионе, архив, содействие в организации съемок на территории области (кинокомиссия) и кинотеатр «Дом кино».

Фото с сайта правительства Иркутской области.