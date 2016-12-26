Развлекательные мероприятия Иркутска отменены 26 декабря из-за национального траура

Источник: Байкал Инфо
26/12/2016 - 10:56

Все развлекательные мероприятия Иркутска, намеченные на 26 декабря 2016 года, отменены в связи с общенациональным трауром. Об этом сообщила пресс-служба администрации города. В этот день в сквере им. Кирова не будет работать резиденция Деда Мороза, также не будут проводиться детские игровые программы.  Открытие главной елки Правобережного округа перенесено на 18:00 27 декабря.

Напомним, с 26 по 30 декабря, с 1 по 6 января и 8 января в Иркутске запланированы игровые программы для детей и их родителей «Новогодние забавы», начало которых в декабре в 18:00, в январе – в 15:00. Кроме того, 31 декабря все желающие смогут встретить Новый год возле главной елки. Для горожан подготовлена праздничная программа  «Встречаем год иркутской семьи», которая начнется в 23:00, 7 января 2017 года в 14:00 в сквере пройдет рождественские мероприятия.

Метки: Общество, Администрация Иркутска, Иркутск
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