Развлекательные мероприятия Иркутска отменены 26 декабря из-за национального траура

Все развлекательные мероприятия Иркутска, намеченные на 26 декабря 2016 года, отменены в связи с общенациональным трауром. Об этом сообщила пресс-служба администрации города. В этот день в сквере им. Кирова не будет работать резиденция Деда Мороза, также не будут проводиться детские игровые программы. Открытие главной елки Правобережного округа перенесено на 18:00 27 декабря.

Напомним, с 26 по 30 декабря, с 1 по 6 января и 8 января в Иркутске запланированы игровые программы для детей и их родителей «Новогодние забавы», начало которых в декабре в 18:00, в январе – в 15:00. Кроме того, 31 декабря все желающие смогут встретить Новый год возле главной елки. Для горожан подготовлена праздничная программа «Встречаем год иркутской семьи», которая начнется в 23:00, 7 января 2017 года в 14:00 в сквере пройдет рождественские мероприятия.