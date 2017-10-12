Размещать рекламные баннеры и плакаты в Иркутске станет проще

Для иркутских предпринимателей упростят процедуру оформления разрешения на размещение наружной рекламы. Как 12 октября 2017 года сообщила пресс-служба администрации города со ссылкой на руководителя аппарата Маргариту Ли, обновленные требования к размещению рекламы, информационных конструкций и материалов обозначены в разработанном проекте Правил благоустройства города. Документ будет рассмотрен на очередном заседании городской думы в конце октября.

«Проект исключает субъективность в определении соответствия и несоответствия внешнего вида конструкций. Документ содержит приложения, в которых представлены графические рекомендации по оформлению. Основная задача – создать привлекательный облик Иркутска. Реклама на фасадах зданий и отдельно стоящие рекламные конструкции в течение следующего года будут приведены в надлежащий вид. Основные требования обсуждены с архитекторами, дизайнерами, предпринимателями и общественностью, учтены их замечания и пожелания. Документ прошел процедуру публичных слушаний. Определен перечень требований, который включает цветовое решение, размеры, рекомендации по размещению», – подчеркнула Маргарита Ли.

Кроме этого, Правила благоустройства предусматривают создание паспортов фасадов зданий. В документ будет включена информация о состоянии всех сторон фасада, наличии антенн, кондиционеров, систем видеонаблюдения, а также рекомендации по размещению рекламы. Для выполнения этого требования планируется организация предоставления соответствующей муниципальной услуги. При наличии такого паспорта процедура согласования размещения рекламы станет максимально быстрой и удобной для всех заинтересованных сторон. Предпринимателям будет необходимо обращаться за разрешением только в департамент потребительского рынка администрации города Иркутска.

Фото из архива "Байкал Инфо".