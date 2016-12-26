Разбираться с отравлением суррогатными спиртосодержащими жидкостями в Иркутск приехал полпред в СФО

Источник: Байкал Инфо
26/12/2016 - 12:30

В Иркутск с рабочей поездкой прибыл полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. Как 26 декабря 2016 года сообщил Сибирский окружной информационный центр, полпред проведет совещание с членами областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, руководителями территориальных органов власти, на котором будет рассмотрена ситуация с отравлением жителей Иркутска спиртосодержащими жидкостями, а также прохождение на территории региона отопительного сезона 2016-2017 годов.

Кроме этого, Сергей Меняйло обсудит с губернатором Иркутской области Сергеем Левченко социально-экономическую ситуацию и актуальные вопросы развития региона.

Фото с сайта Сибирского окружного информационного центра. 

 

Метки: Общество, Власть, Иркутская область, Меняйло Сергей
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