Разбираться с отравлением суррогатными спиртосодержащими жидкостями в Иркутск приехал полпред в СФО

В Иркутск с рабочей поездкой прибыл полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. Как 26 декабря 2016 года сообщил Сибирский окружной информационный центр, полпред проведет совещание с членами областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, руководителями территориальных органов власти, на котором будет рассмотрена ситуация с отравлением жителей Иркутска спиртосодержащими жидкостями, а также прохождение на территории региона отопительного сезона 2016-2017 годов.

Кроме этого, Сергей Меняйло обсудит с губернатором Иркутской области Сергеем Левченко социально-экономическую ситуацию и актуальные вопросы развития региона.

Фото с сайта Сибирского окружного информационного центра.