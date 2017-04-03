Рассмотреть Луну и Юпитер поможет иркутянам «Ночь тротуарной астрономии»

Бесплатно посмотреть на Луну и планету Юпитер смогут иркутяне с помощью телескопов, которые выставят с 20:00 до 23:00 7 апреля 2017 года у главного входа библиотеки им. Молчанова-Сибирского в Иркутске в рамках акции «Ночь тротуарной астрономии». Как сообщает пресс-служба библиотеки, мероприятие состоится при условии ясного неба. Если погода будет пасмурной, акцию перенесут на вечер 8 апреля - с 20:00 до 23:00. К участию приглашают всех любителей астрономии со своими телескопами.

«Ночь тротуарной астрономии» включена в программу «Недель науки» ИГУ. В акции примут участие сотрудники Иркутского планетария и музея «Ноосфера» им. М. Щадова, кафедры физики педагогического института ИГУ, магазина «Четыре глаза».

Справка. Впервые иркутяне присоединились к всемирной акции «Ночь тротуарной астрономии» в 2007 году по инициативе всемирно известного популяризатора астрономии Джона Добсона – он дважды (в 2002 и 2006 годах) посещал Иркутск. Максимальное количество участников, посмотревших в телескопы на небесные объекты во время «Ночи тротуарной астрономии» в Иркутске, составило более 12 тыс. человек – в апреле 2011 года.

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