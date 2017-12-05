Расследование уголовного дела по заражению иркутянки ВИЧ продолжится

Расследование уголовного дела по заражению жительницы Иркутска ВИЧ продолжится, поскольку 5 декабря 2017 года Октябрьский районный суд удовлетворил её иски по поводу бездействия полиции, которая уже почти два года ведёт разбирательство. Заявительница надеется, что это поможет сдвинуть процесс с мёртвой точки и добиться наказания для того, кто заразил её. Об этом сообщает пресс-служба Центра СПИД.

Как рассказывает девушка, у неё были серьёзные отношения с солидным бизнесменом, владельцем нескольких транспортных фирм. Они начали жить вместе, а потом девушка узнала, что она ВИЧ-инфицированна, а заразил её молодой человек. Заявление на бывшего суженого в полиции сначала не хотели принимать, сославшись на отсутствие твёрдых доказательств вроде видео, снятого в момент сексуального контакта, или показаний свидетелей их близости. Обращение в Следственный комитет, который передал уголовное дело в отдел полиции, помогло мотивировать служителей закона открыть делопроизводство и возбудить уголовное дело.

Но дело трижды приостанавливалось. Заявительница несколько раз слышала, что необходимы ещё экспертизы, писала четыре ходатайства об ознакомлении её с материалами уголовного дела и о проведении нескольких проверок. За всё это время, как утверждает потерпевшая, она не получила от правоохранительных органов ни одного внятного ответа на свои запросы. «Почти двухлетнее разбирательство – это явное нарушение разумных сроков судопроизводства по определению Европейской конвенции по правам человека, - считает адвокат Святослав Хроменков. – Если бы его затягивали ещё один год, то дело можно было бы просто закрыть ввиду истечения срока давности».

По мнению адвоката, обычно на практике такие обвинения действительно трудно доказуемы. Но не в этот раз. Центр СПИД провёл редкий генетический анализ. Тип вируса оказался очень распространённым в Иркутске, но проведя дополнительное детальное исследование на 60 образцах, сотрудники лаборатории обнаружили, что подтип вируса совпал только у двух проб – потерпевшей и обвиняемого. Последний, к слову, состоял на учёте уже более 10 лет, терапию не принимал, однако, по словам иркутянки, не предупредил её.

По словам главного врача Иркутского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Юлии Плотниковой, история типична, поскольку половой путь уверенно держится на первом месте среди причин заболевания. «Вирус начал выходить в основное население в 2002 году, а в 2008 году количество незащищённые сексуальные контакты впервые превысили инъекционный путь по числу новых случаев инфицирования, - объясняет главврач. – Сейчас в области живёт более 35 тыс. человек с вирусом иммунодефицита. В таких условиях группой риска можно назвать всё население. Нередки ситуации, когда вирус в семью приносит один из супругов. Любой незащищённый сексуальный контакт, даже с солидным взрослым человеком с престижной работой, высшим образованием, семьёй и детьми – это опасность. Угроза висит над всеми».

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области, опыт в успешном ведении столь деликатных уголовных дел, закончившихся приговорами, есть. В 2017 году дознаватели расследовали ещё четыре подобных случая в Братске, в Ангарске, в Усть-Удинском и Усть-Илимском районах. По двум из них уже оглашены приговоры. Процессы длились по несколько месяцев.