Расследование дела о беспозвоночных в отношении экс-мэра Ольхонского района завершено

Завершено расследование уголовного дела в отношении экс-мэра Ольхонского района Сергея Копылова, возбужденного в январе 2016 года по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Как сообщает 1 августа 2017 года пресс-служба Следственного комитета России по Иркутской области, дело будет передано в суд. Следствие выявило дополнительные эпизоды преступной деятельности экс-мэра, которого обвиняют в предоставлении в аренду юридическим лицам и гражданину участков на территории Прибайкальского национального парка.

Следователями установлено, что с 2013 по 2015 годы мэр, зная, что он не имеет право распоряжаться федеральной собственностью – землей Прибайкальского национального парка, относящейся к особо охраняемой природной территории, подписал постановления о предоставлении участков в аренду, заключил с юридическими лицами и гражданином договоры аренды и по акту приема-передачи передал земли в пользование строительной фирме, которая вела реконструкцию дороги в Ольхонском районе. После этого с 15 по 25 января 2016 года мэра разрешил руководству строительной фирмы незаконно добывать грунт на территории Прибайкальского национального парка, то есть проводить работы по изменению исторически сложившегося природного ландшафта.

Дело прозвучало очень громко и в СМИ получило название «дела о беспозвоночных», поскольку учёные «Заповедного Прибайкалья» посчитали, что строительная компания нанесла ущерб беспозвоночным и мелким млекопитающимся. Компания принадлежала нынешнему депутату Госдумы России Алексею Красноштанову.