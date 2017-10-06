Расписание пяти электричек изменится в Иркутской области

Расписание сразу четырёх пригородных поездов изменится на Восточно-Сибирской железной дороге в сутках 7 октября 2017 года. Как сообщает пресс-служба ВСЖД, изменение коснётся электричек № 6405 Тулун – Нижнеудинск, № 6406 Нижнеудинск – Тулун, № 6407 Тулун – Нижнеудинск и №6408 Нижнеудинск – Тулун. Кроме того, с 9 октября по многочисленным просьбам пассажиров изменится расписание пригородного поезда № 6117 Иркутск-Пассажирский – Черемхово. Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».

В сутках 7 октября 2017 года на ВСЖД расписание пригородных поездов № № 6405, 6406, 6407, 6408 изменится следующим образом (время указано местное):

- № 6405 Тулун – Нижнеудинск, расписание поезда изменяется на участке Вершина – Нижнеудинск: из Тулуна поезд будет отправляться в 07:41, Вершина 08:52 – 08:53 (вместо 08:48 – 08:49), прибывать в Нижнеудинск в 10:07 (вместо 10:02);

- № 6406 Нижнеудинск – Тулун: отправление из Нижнеудинска в 08:12 (вместо 07:20), прибытие в Тулун в 10:40, (вместо 09:43);

- № 6407 Тулун – Нижнеудинск, расписание поезда изменяется на участке Вершина – Нижнеудинск: отправление из Тулуна в 14:45, Вершина 15:56 – 15:57 (вместо 15:52 – 15:53), прибытие в Нижнеудинск в 17:11 (вместо 17:06);

- № 6408 Нижнеудинск – Тулун, расписание поезда изменяется на участке Вершина – Тулун: отправление из Нижнеудинска в 17:31, Вершина 18:48 – 18:49 (вместо 18:46 – 18:47), прибытие в Тулун в 19:59 (вместо 19:54).

Расписание пригородного поезда № 6117 Иркутск-Пассажирский – Черемхово с 9 октября изменится следующим образом (время указано местное):

- ежедневно ( кроме субботы) электричка будет отправляться со ст. Иркутск-Пассажирский в 16:50, далее она проследует по маршруту с остановками: Иркутный мост 16:53, Военный Городок 16:56-16:57, Иркутск-Сортировочный 17:03-17:04, Заводская 17:07-17:08, Компрессорная 17:10, Батарейная 17:14-17:15, ПМС-45 17:16, Вересовка 17:17, Мегет 17:21-17:22, Карьер 17:26, Совхозная 17:29, Суховская 17:33-17:34, Южная 17:37-17:38, Ангарск 17:42-17:43, Майск 17:45, Китой 17:49-17:50, Биликтуй 17:52, Тельма 18:00, Тельминка 18:04, Усолье-Сибирское 18:08-18:09, Зеленый Городок 18:13-18:14, Лужки 18:17, Мальтинка 18:18-18:19, Мальта 18:24-18:25, 5100 км 18:29, Белая 18:31-18:32, Заимка 18:40, Половина 18:46-18:47, Витух 18:52, Восточный 18:55, Касьяновка 18:58, Гришево 19:05-19:06, прибытие на ст. Черемхово запланировано в 19:16;

- по субботам поезд будет отправляться со ст. Иркутск-Пассажирский в 16:27, далее следовать по маршруту с остановками: Иркутный Мост 16:30, Военный Городок 16:33-16:34, Иркутск-Сортировочный 16:40-16:41, Заводская 16:44-16:45, Компрессорная 16:47, Батарейная 16:51-16:52, ПМС-45 16:54, Вересовка 16:55, Мегет 16:58-16:59, Карьер 17:04, Совхозная 17:07 , Суховская 17:10-17:11, Южная 17:14-17:15, Ангарск 17:19-17:20, Майск 17:23, Китой 17:26-17:27, Биликтуй 17:30, Тельма 17:37-17:38, Тельминка 17:41, Усолье-Сибирское 17:46-17:47, Зеленый Городок 17:51-17:52, Лужки 17:54, Мальтинка 17:56-17:56, Мальта 18:01-18:25, 5100 км 18:29, Белая 18:31-18:32, Заимка 18:40, Половина 18:46-13:47, Витух 18:52, Восточный 18:55, Касьяновка 18:58, Гришево 19:05-19:06, с прибытием на ст. Черемхово в 19:16.