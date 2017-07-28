Расписание пригородных поездов на участке Тулун – Иркутск изменится

На Восточно-Сибирской железной дороге в связи с технологической необходимостью с 1 по 4 августа 2017 года включительно пригородные поезда №№ 6410, 7010, 7006, 6414, 6413 на участке Тулун – Иркутск-Пассажирский будут следовать по измененному расписанию.

Пригородный поезд № 6410 сообщением Тулун – Зима будет отправляться со ст. Тулун в 7:47 (вместо 7:08), на ст. Зима прибывать в 10:11 (вместо 9:30); пригородный поезд № 7010 сообщением Зима – Черемхово будет отправляться со ст. Зима в 10:21 (вместо 10:02), на ст. Черемхово прибывать в 12:21 (вместо 12:02); пригородный поезд № 7006 сообщением Черемхово – Иркутск-Пассажирский будет отправляться со ст. Черемхово в 12:29 (вместо 12:10), на ст. Иркутск-Пассажирский прибывать в 14:51 (вместо 14:32); пригородный поезд № 6414 сообщением Тулун – Зима будет отправляться со ст. Тулун в 17:00 (вместо 17:30), на ст. Зима прибывать в 19:22 (вместо 19:52); пригородный поезд № 6413 сообщением Зима – Тулун будет отправляться со ст. Зима в 18.09, (вместо 17.25), на ст. Тулун прибывать в 20:34 (вместо 19:49). Время указано местное. Актуальную информацию о движении поездов можно получить на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».