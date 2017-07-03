Расписание поездов дальнего следования изменится из-за ремонта железнодорожного пути на ВСЖД

Расписание пассажирских поездов дальнего следования на участке Новочунка – Сосновые Родники Восточно-Сибирской железной дороги изменится с 4 по 18 июля 2017 года в связи с реконструкцией железнодорожного пути. Как сообщает 3 июля пресс-служба ВСЖД, изменение коснётся расписания следующих поездов: № 71 Северобайкальск - Улан-Удэ; № 72 Улан-Удэ – Северобайкальск; № 75 Нерюнгри – Москва; № 76 Москва – Нерюнгри; № 87 Усть-Илимск – Иркутск; № 88 Иркутск - Усть-Илимск; № 91 Северобайкальск – Москва; № 92 Москва – Северобайкальск; № 97 Нерюнгри – Кисловодск; № 98 Кисловодск - Нерюнгри; № 229/235 Северобайкальск/Тында – Анапа; № 230/236 Анапа - Северобайкальск/Тында; № 273 Северобайкальск – Адлер; № 274 Адлер – Северобайкальск; № 348 Красноярск – Северобайкальск; № 72 Улан-Удэ – Северобайкальск.

Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».

Фото из архива "Байкал Инфо".