Расписание поезда №270 Адлер – Чита временно изменяется

Источник: Байкал Инфо
16/08/2017 - 16:46

Расписание движения пассажирского поезда №270 сообщением Адлер – Чита на участке Иркутск-Пассажирский – Ангасолка Восточно-Сибирской железной дороги 17 августа 2017 года временно изменяется. В Иркутск поезд прибудет в 13:45, а отправится в 14:36, что на позже 18 минут привычного расписания. Но в Слюдянку поезд придёт уже вовремя. Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».

Метки: Жизнь, Восточно-Сибирская железная дорога, Иркутская область, Транспорт
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