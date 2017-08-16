Расписание поезда №270 Адлер – Чита временно изменяется

Расписание движения пассажирского поезда №270 сообщением Адлер – Чита на участке Иркутск-Пассажирский – Ангасолка Восточно-Сибирской железной дороги 17 августа 2017 года временно изменяется. В Иркутск поезд прибудет в 13:45, а отправится в 14:36, что на позже 18 минут привычного расписания. Но в Слюдянку поезд придёт уже вовремя. Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».