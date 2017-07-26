Расписание поезда между Улан-Удэ и Северобайкальском изменится 27 июля

Поезд №71 сообщением Улан-Удэ – Северобайкальск 27 июля 2017 года проследует по Восточно-Сибирской железной дороге по измененному расписанию. Как сообщает пресс-служба ВСЖД, это вызвано технологической необходимостью. Со станции Куйтун поезд отправится в 5:45 (+20 мин.), далее совершит следующие остановки: Тулюшка 06:05 (+20), Шуба 06:18 (+19), Азей 06:26 (+15), Нюра 06:33 (+15), Тулун 06:48 (+15), Утай 02:02(+15), Будагово 07:14 (+14), Шеберта 07:28(+13), Худоеланская 02:40 (+10), Хингуй 07:57 (+10), Уда II 08:08 (+6), Нижнеудинск 08:32 (+3), Курят 08:44 (+3), Ук 09:02 (+3), Камышет 09:20 (+3), Замзор 09:37 (+2), Алзамай 09:56 (+1), Облепиха 10:14 (+1), Разгон 10:22 (+1), Байроновка 10:36 (+1),Тайшет Восток 10:46. Далее поезд проследует действующим расписанием.

Актуальную информацию о движении поездов можно получить на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».