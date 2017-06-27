Расписание пассажирских поездов изменится на участке ВСЖД Байкальск - Выдрино

Расписание поездов дальнего следования на участке Байкальск - Выдрино изменится с 27 июня по 7 июля 2017 года. Как сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги, изменения связаны с проведением работ по модернизации железнодорожного пути на этом участке ВСЖД. Расписание поменяется у следующих поездов: № 1/7 Владивосток – Москва/Новосибирск;№ 3/5 Пекин/Улан-Батор – Москва;№ 2/8 Москва/Новосибирск – Владивосток; № 4/6 Москва – Пекин/Улан-Батор; № 19 Пекин – Москва;№ 20 Москва - Пекин; № 11/77 Чита – Челябинск/Нерюнгри — Новосибирск; № 12/78 Челябинск - Чита 2/Новосибирск -Нерюнгри; № 44/100 Москва – Хабаровск/Владивосток; № 43/99 Хабаровск/Владивосток - Москва; № 69 Чита 2 – Москва; № 70 Москва - Чита 2; № 71 Улан-Удэ – Северобайкальск; № 72 Северобайкальск - Улан-Удэ; № 81 Улан-Удэ – Москва; № 82 Москва — Улан-Удэ; № 207 Владивосток - Новокузнецк; № 207/208 Новокузнецк - Владивосток; № 249 Улан-Удэ - Иркутск; № 250 Иркутск – Улан-Удэ; № 269 Чита 2 - Адлер; № 270 Адлер - Чита 2; № 321 Забайкальск - Иркутск; № 322 Иркутск - Забайкальск; № 361 Наушки - Иркутск; № 362 Иркутск - Наушки;

Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» http://www.rzd (раздел «Пассажирам», вкладка «Фактическое движение поездов»).