Расписание нескольких поездов дальнего следования изменится на ВСЖД

На Восточно-Сибирской железной дороге с 19 по 29 сентября 2017 года изменится расписание следования нескольких пассажирских поездов дальнего следования. Как сообщает пресс-служба ВСЖД, они проследуют по магистрали с отклонением от нормативного графика на 7-45 минут. Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».

Изменения коснутся расписания следующих поездов: № 1/7 «Владивосток – Москва/Новосибирск»; № 157 «Иркутск – Анапа»; № 3/5 «Пекин/Улан-Батор – Москва Ярославская»; № 69 «Чита 2 – Москва»; № 57 «Иркутск – Кисловодск»; № 207 «Владивосток - Новокузнецк»; № 2/8 «Москва Ярославская/Новосибирск - Владивосток»; № 4/6/20 «Москва Ярославская – Пекин/Улан-Батор/Пекин; № 12/78 «Челябинск – Чита 2/Новосибирск Главный – Нерюнгри»; № 44/100 «Москва-Яр. – Хабаровск/Владивосток»; № 88 «Усть-Илимск - Иркутск»; № 72 «Северобайкальск – Улан-Удэ; № 206 «Анапа – Иркутск»; № 207/208 «Новокузнецк – Владивосток»; № 242/270 «Адлер – Иркутск/Чита 2»; № 19 «Пекин – Москва»; № 11/77 «Чита – Челябинск/Нерюнгри – Новосибирск»; № 71 «Улан-Удэ – Северобайкальск»; № 205 «Иркутск Пассажирский – Анапа»; № 43/99 «Хабаровск/Владивосток – Москва - Ярославская»; № 81 «Улан-Удэ - Москва Казанская»; № 82 «Москва Казанская – Улан-Удэ»; № 87 «Иркутск – Усть - Илимск»; № 241/269 «Иркутск/Чита 2 – Адлер»; № 158 «Анапа - Иркутск Пассажирский».