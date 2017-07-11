Расписание нескольких пассажирских поездов изменилось на ВСЖД

Расписание движения нескольких поездов дальнего следования изменилось с 10 по 14 июля 2017 года на Восточно-Сибирской железной дороге в связи с проведением работ по модернизации железнодорожного пути на участках Замзор – Камышет, Новочунка – Сосновые Родники. Как сообщает пресс-служба ВСЖД, актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».

С 10 по 14 июля на ВСЖД изменяется расписание следующих пассажирских поездов:

- № 71/72 Северобайкальск – Улан-Удэ (отправлением со ст. Северобайкальск): график движения поезда изменится на участке Замзор – Иркутск-Пассажирский, далее поезд следует действующим расписанием;

- № 71/72 Улан – Удэ – Северобайкальск (отправлением со ст. Улан-Удэ): график движения поезда изменится на участке Камышет – Падунские Пороги, далее поезд следует действующим расписанием;

- № 88 Усть-Илимск – Иркутск: график движения поезда изменится на участке Камышет – Зима, далее поезд следует действующим расписанием;

- № 87 Иркутск – Усть-Илимск: график движения поезда изменится на участке Блок пост 4618 – Вихоревка, далее поезд следует действующим расписанием.

Фото из архива "Байкал Инфо".