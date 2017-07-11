Расписание нескольких пассажирских поездов изменилось на ВСЖД

Источник: Байкал Инфо
11/07/2017 - 08:22

Расписание движения нескольких поездов дальнего следования изменилось с 10 по 14 июля 2017 года на  Восточно-Сибирской железной дороге в связи с проведением работ по модернизации железнодорожного пути на участках Замзор – Камышет, Новочунка – Сосновые Родники. Как сообщает пресс-служба ВСЖД, актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».

С 10 по 14 июля на ВСЖД изменяется расписание следующих пассажирских поездов:

- № 71/72 Северобайкальск – Улан-Удэ (отправлением со ст. Северобайкальск): график движения поезда изменится на участке Замзор – Иркутск-Пассажирский, далее поезд следует действующим расписанием;

- № 71/72 Улан – Удэ – Северобайкальск (отправлением со ст. Улан-Удэ): график движения поезда изменится на участке Камышет – Падунские Пороги, далее поезд следует действующим расписанием;

- № 88 Усть-Илимск – Иркутск: график движения поезда изменится на участке Камышет – Зима, далее поезд следует действующим расписанием;

- № 87 Иркутск – Усть-Илимск: график движения поезда изменится на участке Блок пост 4618 – Вихоревка, далее поезд следует действующим расписанием. 

Фото из архива "Байкал Инфо".

Метки: Общество, Восточно-Сибирская железная дорога, Иркутская область, Транспорт, Россия
Также в рубриках: 
По ВСЖД на летний отдых отправятся более 2 тыс. детей
Билеты на поезда дальнего следования пассажиры ВСЖД смогут купить за 60 суток до отправления
На ВСЖД задержатся пассажирские поезда из-за схода вагонов грузового поезда
В два раза больше пассажиров ВСЖД в 2015 году перевезли багаж в специальных купе
Мультимодальный логистический оператор открыл филиал в Иркутске
Исключить из фида:  0
Загрузка...