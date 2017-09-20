Расписание нескольких электричек на ВСЖД изменится с 20 по 29 сентября

С 20 по 29 сентября 2017 года на Восточно-Сибирской железной дороге изменяется расписание нескольких пригородных электропоездов. Об этом 19 сентября сообщила пресс-служба магистрали.

Так, поезд № 6631 «Улан-Удэ – Мысовая» в дни следования 20, 22, 24, 27 и 29 сентября будет отправляться из Улан-Удэ в 8:28, прибывать на станцию Мысовая в 12:35 (вместо 12:19); поезд № 6315 «Подкаменная – Иркутск-Сортировочный» в дни следования с 20 по 22 сентября и с 25 по 29 сентября будет отправляться из Подкаменной в 15:27 (вместо 15:41), прибывать на станцию Иркутск-Сортировочный в 17:48; поезд № 6317 «Слюдянка-1 – Иркутск-Сортировочный» в дни следования 23 и 24 сентября будет отправляться со станции Слюдянка-1 в 14:06 (вместо 14:20), прибывать на станцию Иркутск-Сортировочный в 17:48; поезд № 6319 «Иркутск-Сортировочный – Черемхово» с 20 по 22 сентября и с 27 по 29 сентября будет отправляться со станции Иркутск-Сортировочный в 17:53, прибывать на станцию Черемхово в 21:05 (вместо 20:30).

Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».

Фото из архива "Байкал Инфо".