Расписание нескольких электричек изменится на ВСЖД

Расписание следования нескольких пригородных электропоездов изменится на Восточно-Сибирской железной дороге с 20 по 29 сентября 2017 года. Как сообщает пресс-служба ВСЖД, поезд № 6631 «Улан-Удэ – Мысовая» в дни следования 20, 22, 24, 27 и 29 сентября будет отправляться из Улан-Удэ в 8.28, а прибывать на станцию Мысовая в 12.35 (вместо 12.19). Поезд № 6315 «Подкаменная – Иркутск - Сортировочный» в дни следования с 20 по 22 сентября и с 25 по 29 сентября будет отправляться из Подкаменной в 15.27 (вместо 15.41), прибывать на станцию Иркутск - Сортировочный в 17.48. Поезд № 6317 «Слюдянка-1 – Иркутск - Сортировочный» в дни следования 23 и 24 сентября будет отправляться со станции Слюдянка-1 в 14:06 (вместо 14:20), прибывать на станцию Иркутск-Сортировочный в 17.48. Поезд № 6319 «Иркутск-Сортировочный – Черемхово» с 20 по 22 сентября и с 27 по 29 сентября будет отправляться со станции Иркутск - Сортировочный в 17.53, прибывать на станцию Черемхово в 21.05 (вместо 20.30).

Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».

Фото из архива "Байкал Инфо".