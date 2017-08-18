Расписание некоторых электричек в Иркутской области изменится 19 августа

В Иркутской области 19 августа 2017 года изменится расписание пригородных поездов, следующих по маршрутам Улан-Удэ – Таловка, Слюдянка-1 – Иркутск-Сортировочный, Черемхово – Зима: поезд № 6611 сообщением Улан-Удэ – Таловка будет отправляться из Улан-Удэ в 08:19 (вместо 08:28), прибывать на станцию Таловка в 10:02 (вместо 09:55); поезд № 6317 сообщением Слюдянка-1 – Иркутск-Сортировочный будет отправляться со ст. Слюдянка-1 в 14:10 (вместо 14:20), прибывать на ст. Иркутск-Сортировочный в 17:49 (вместо 17:48); поезд № 6113 сообщением Черемхово – Зима будет отправляться со ст. Черемхово в 18:32 (вместо 18:30), прибывать на станцию Зима в 20:47.

Актуальную информацию о движении поездов можно получить на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».