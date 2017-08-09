Расписание электрички №6302 Мальта – Большой Луг изменится с 9 по 19 августа

Источник: Байкал Инфо
09/08/2017 - 16:34

На Восточно-Сибирской железной дороге с 9 по 19 августа 2017 года включительно расписание пригородного поезда № 6302 Мальта – Большой Луг изменится на участке Иркутск-Пассажирский – Большой Луг. На ст. Иркутск-Пассажирский электричка будет прибывать в 7:09, отправляться в 7:18 (вместо 7:10), на ст. Большой Луг прибывать в 8:22 (вместо 8:14). Время указано местное, сообщает пресс-служба ВСЖД.

Актуальную информацию о движении поездов можно получить на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».

 

Метки: Жизнь, Восточно-Сибирская железная дорога, Иркутская область, Транспорт
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