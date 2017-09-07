Расписание электрички № 6328 Черемхово – Большой Луг изменится с 8 сентября

С 8 сентября 2017 года отменяется остановка пригородного поезда № 6328 сообщением Черемхово – Большой Луг на остановочном пункте Известковый, а также сокращается время стоянки на остановочных пунктах Майск, ПМС-45, Иркутск-Сортировочный и Олха. Как сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги, в связи с этим пригородный поезд № 6328 «Черемхово – Большой Луг» будет следовать по измененному расписанию, отправляясь ежедневно (кроме субботы) со ст. Черемхово в 17.20 и прибывая на ст. Большой Луг в 21.31 (вместо 21:37). По субботам пригородный поезд будет отправляться со ст. Черемхово в 17.00 и прибывать на ст. Большой Луг в 21.31 (вместо 21:37).

Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».