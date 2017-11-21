Расписание электрички Нижнеудинск – Тулун изменится по 7 декабря

Расписание пригородного электропоезда № 6406 сообщением Нижнеудинск – Тулун изменится на Восточно-Сибирской железной дороге с 22 ноября по 7 декабря 2017 года. как сообщает пресс-служба ВСЖД, в указанные дни он будет отправляться со ст. Нижнеудинск в 8.30 (вместо 7.20) и прибывать на ст. Тулун в 10.53 (вместо 9.43) по местному времени. Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».

Фото из архива "Байкал Инфо".