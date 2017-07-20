Расписание электрички между Мальтой и Большим Лугом изменится в августе

Источник: Байкал Инфо
20/07/2017 - 12:00

Расписание пригородного поезда № 6302 сообщением Мальта - Большой Луг изменится с 9 августа по 19 августа (включительно) 2017 года. Как сообщает 20 июля пресс-служба Байкальской пригородной пассажирской компании, это связано с ремонтом железнодорожной инфраструктуры на перегоне Азей – Шуба. Напомним, поезд курсирует ежедневно кроме воскресенья. Подробную информацию о движении пригородных поездов можно получить на официальном сайте АО «Байкальская пригородная пассажирская компания» (www.БППК.РФ) в разделе «Расписание».

Метки: Общество, Байкальская пригородная пассажирская компания, Транспорт, Усольский район, Шелеховский район
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