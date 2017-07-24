Расписание электрички между Иркутском и Байкальском изменится 26 июля

Расписание движения пригородного поезда № 6334 сообщением Иркутск-Сортировочный-Байкальск изменится в разовом порядке 26 июля 2017 года. С вокзала в Иркутске электричка отправится в 18.02 вместо 17.17. Как сообщает пресс-служба Байкальской пригородной пассажирской компании, изменение связано с ремонтом железнодорожной инфраструктуры на участке Слюдянка-1 – Утулик. Подробную информацию о движении пригородных поездов можно получить на официальном сайте БППК (www.БППК.РФ) в разделе «Расписание».

Фото из архива "Байкал Инфо".