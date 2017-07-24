Расписание электрички между Иркутском и Байкальском изменится 26 июля

Источник: Байкал Инфо
24/07/2017 - 11:06

Расписание движения пригородного поезда № 6334 сообщением Иркутск-Сортировочный-Байкальск изменится в разовом порядке 26 июля 2017 года. С вокзала в Иркутске электричка отправится в 18.02 вместо 17.17. Как сообщает пресс-служба Байкальской пригородной пассажирской компании, изменение связано с ремонтом железнодорожной инфраструктуры на участке Слюдянка-1 – Утулик. Подробную информацию о движении пригородных поездов можно получить на официальном сайте БППК (www.БППК.РФ) в разделе «Расписание».

Фото из архива "Байкал Инфо".

Метки: Общество, Байкальская пригородная пассажирская компания, Транспорт, Байкальск, Иркутск
Также в рубриках: 
Изменяется расписание движения электрички Иркутск - Байкальск
Продлено изменение в расписании электрички Иркутск-Сортировочный – Байкальск
Расписание электрички между Иркутском и Байкальском изменится с 15 января
На месяц изменится расписание электрички Иркутск-Сортировочный - Байкальск
Бесплатный автобус от железнодорожного вокзала до рынка «Китай-город» запускают в Иркутске
Исключить из фида:  0
Загрузка...