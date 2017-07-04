Расписание электричек изменится из-за ремонта на перегоне Замзор – Камышет ВСЖД

Из-за ремонта железнодорожной инфраструктуры на перегоне Замзор – Камышет Восточно-Сибирской железной дороги с 10 июля по 14 июля 2017 года (включительно) изменится расписание следующих пригородных поездов: № 6401 Нижнеудинск – Тайшет, №6402 Тайшет – Нижнеудинск, №6403 Нижнеудинск – Тайшет, №6404 Тайшет – Нижнеудинск. С изменениями можно ознакомиться на сайте Байкальской пригородной пассажирской компании по ссылке - http://www.bppk.tk/news/v-period-s-10-iyulya-po-14-iyulya-2017g.-vklyuchitelno-izmenyaetsya-raspisanie-prigorodnyix-poezdov-6401640264036404.html.

№ поезда Сообщение Вносимые изменения Время местное С 10 июля по 14 июля 2017 г. (включительно). 6401 Нижнеудинск – Тайшет Нижнеудинск отправление в 06.54, о.п. 4677 км 06.58-06.59, о.п. 4675 км 07.02-07.03, о.п. 4672 км 07.06-07.07, Курят 07.11-07.12, Мара 07.21-07.22, Ук 07.34-07.35, Камышет 07.54-07.55, о.п. 4621 км 08.03-08.04, Загорье 08.10-08.11, Замзор 08.20-08.21, Алгашет 08.30-08.31, о.п. 4589 км 08.37-08.38, Алзамай 08.42-08.43, о.п. 4584 км 08.46-08.47, Облепиха 09.03-09.04, Разгон 09.13-09.14, Шелехово 09.22-09.23, Байроновка 09.35-09.36, о.п. 4528 км 09.44-09.45, Лаврентьево 09.49-09.50, Тайшет_неч 10.01-10.02, Тайшет прибытие в 10.07. 6402 Тайшет – Нижнеудинск Тайшет отправление в 09.16 (вместо 07.22), Тайшет_неч 09.22-09.23, Чпоп_п1 09.32-09.33, Лаврентьево 9.36-09.37, 4528 км 09.41-09.42, Байроновка 09.52-09.53, Шелехово 10.04-10.05, Разгон 10.13-10.14, Облепиха 10.24-10.25, 4584 км 10.42-10.43, Алзамай 10.47-10.48, 4589 км 10.51-10.52, Алгашет 10.59-11.00, Замзор 11.09-11.10, Загорье 11.22-11.23, 4621км 11.28-11.29, Камышет 11.40-11.41, Ук 12.00-12.01, Мара 12.12-12.13, Курят 12.21-12.22, 4672 км 12.26-12.27, 4675 км 12.31-12.32, 4677 км 12.36-12.37, Нижнеудинск прибытие в 12.41 (вместо 10.42). 6403 Нижнеудинск - Тайшет Нижнеудинск отправление в 17.26 (вместо 17.25), о.п. 4677 км 17.30-17.31, о.п. 4675 км 17.34-17.35, о.п. 4672 км 17.38-17.39, Курят 17.43-17.44, Мара 17.53-17.54, Ук 18.06-18.07, Камышет 18.28-18.29, о.п. 4621 км 18.37-18.38, Загорье 18.44-18.45, Замзор 18.54-18.55, Алгашет 19.04-19.05, о.п. 4589 км 19.11-19.12, Алзамай 19.16-19.17, о.п. 4584км 19.20-19.21, Облепиха 19.38-19.39, Разгон 19.48-19.49, Шелехово 19.57-19.58, Байроновка 20.07-20.08, 4528 км 20.16-20.17, Лаврентьево 20.21-20.22, Тайшет_неч 20.33-20.34, Тайшет прибытие в 20.39. 6404 Тайшет – Нижнеудинск Тайшет отправление в 18.42 (вместо 17.20), Тайшет_неч (о.п. 4518 км.) 18.48 – 18.49, Чпоп_п1 (о.п. 4522 км.) 18.58 – 18.59, Лаврентьево 19.02 - 19.03, о.п. 4528 км. 19.07 - 19.08, Байроновка 19.16 - 19.17, Шелехово 19.26 - 19.27, Разгон 19.35 - 19.36, Облепиха 19.46 - 19.47, о.п. 4584 км. 20.04 - 20.05, Алзамай 20.09 - 20.10, о.п. 4589 км. 20.13 - 20.14, Алгашет 20.21 - 20.22, Замзор 20.31 - 20.32, о.п. 4617 км. (Загорье) 20.42 - 20.43, о.п. 4621 км. 20.46 - 20.47, Камышет 21.02 - 21.03, Ук 21.25 - 21.26, Мара 21.39 - 21.40, Курят 21.48 - 21.49, о.п. 4672 км 21.53 - 21.54, о.п. 4675 км 21.58 - 21.59, о.п. 4677 км. 22.03 - 22.04, Нижнеудинск прибытие 22.08

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