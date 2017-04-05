Распечатать бюджет-2017 на новые объекты и проекты призвал спикер ЗС

В Иркутской области сейчас ведутся инвестиционные работы только на объектах прошлых лет, хотя уже прошло более трёх месяцев с начала года и пора проводить конкурсы по новым объектам, об этом заявил спикер Законодательного собрания Сергей Брилка 5 апреля 2017 года на совещания совета контрольно-счетных органов региона.

«Мы записали в областном законе о бюджете 100-дневную норму – в течение этого времени все бюджетные обязательства должны быть доведены до ответственных структур и должны начаться конкурсные процедуры, для проведения которых также нужно время. В этом году как никогда важно не терять ни одного дня – все, что запланировано в бюджете, необходимо претворить в жизнь», – цитирует спикера пресс-служба ЗС.

Сергей Брилка отметил, что 2017 год потребует не только от органов законодательной и исполнительной власти, но и от контрольно-счетной системы максимальной концентрации усилий, направленных на эффективное исполнение областного бюджета. Об этом же говорила и председатель Контрольно-счётной палаты Ирина Морохоева. Она во главу угла также поставила бюджет и целевой характер его использования. По её словам, контроль, прежде всего, должен быть рискоориентированным, профилактическим, а не карательным. «Важно разобраться в природе каждого нарушения», – отметила Ирина Морохоева.