Расходы на социальную сферу в проекте бюджета-2018 Иркутской области превышают 71%

Расходы на социальную сферу в проекте бюджета Иркутской области на 2018 год составляют более 71%. Об этом рассказала министр финансов Наталия Бояринова на заседании регионального правительства 20 октября 2017 года. Доходы казны предлагается утвердить в сумме 126,8 млрд рублей (на 640 млн рублей больше, чем в изначальном бюджете нынешнего года), а расходы – 133,6 млрд рублей. Прогнозируемый дефицит бюджета, согласно его проекту, составит 6,8 млрд рублей (на 18,7% меньше).

«По отдельным позициям проект бюджета достаточно жёсткий, но он на предстоящий трёхлетний период обеспечен финансовыми ресурсами и позволит исполнять в Иркутской обалсти все принятые и действующие расходные обязательства», - подчеркнула министр.

Проект бюджета-2018 сформирован в рамках 19 государственных программ. В первую очередь финансирование планируется направить на выполнение всех социальных обязательств перед населением области, среди них - выплата зарплаты, капремонт объектов социальной сферы. Заложены деньги на индексацию средств, выделяемых на предоставление мер соцподдержки для ветеранов труда, реабилитированных, неработающих пенсионеров и граждан, имеющих статус ребёнка войны. На 4% планируется также проиндексировать зарплаты для работников бюджетной сферы, которые не вошли в майские указы президента РФ, и работников, зарплата которых не индексировалась с 1 января 2014 года. А минимальная зарплата работников бюджетной сферы в Иркутской области с 1 января должна вырасти до величины прожиточного минимума – в южных районах до 10514 рублей, в северных – до 13632 рубля.

Бюджетные инвестиции, которые в первую очередь пойдут на развитие инфраструктуры в здравоохранении, образовании, культуре, спорте, коммунальном и дорожном хозяйстве, предлагают утвердить в сумме 12 млрд рублей. На капремонт объектов всей социальной сферы региональной и муниципальной собственности планируется направить 1,8 млрд рублей. На поддержку муниципальных образований заложено 6,1 млрд рублей. Наталия Бояринова подчеркнула, что поддерживая предложение депутатов Законодательного собрания, губернатор Сергей Левченко решил предусмотреть 650 млн рублей для продолжения в будущем году работы по проекту «Народные инициативы».

Наталия Бояринова также заметила, что нецелевая финансовая помощь из федерального бюджета в 2018 году ожидается в размере 5,8 млрд рублей (в 2017 году – 8,1 млрд рублей). Это связано с ростом собственных доходов региона в 2016-2017 годах. Министр напомнила, что такая поддержка предусмотрена для тех регионов, у которых нет самостоятельной возможности обеспечивать свои расходные обязательства. «Сокращение финансовой поддержки для региона будет в полном объёме компенсировано за счёт собственных доходов, которые он собирает на своей территории», - пояснила она.

Как заметил председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов проект бюджета по ключевым параметрам согласован с председателем и депутатами ЗС. Он подчеркнул, что основные задачи правительства в рамках бюджета – выполнение всех социальных обязательств перед жителями области, исполнение майских указов президента РФ, достижение конкретных задач при реализации госпрограмм.

До 24 октября закон о бюджете должен поступить на подпись к губернатору Иркутской области, затем его направят на рассмотрение в Законодательное собрание.