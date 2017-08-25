Раненую вертишейку принесли грибники в Иркутскую зоогалерею

Раненую птицу вертишейку доставили 25 августа 2017 года грибники в Иркутскую зоогалерею. Как рассказала «Байкал Инфо» директор Людмила Ивушкина, за время существования зоогалереи они впервые столкнулись с этой птицей. Вертишейка ведёт замкнутый образ жизни и селится подальше от людей и в нашем регионе никогда не попадалась в поле зрения. У птицы было переломано левое крыло, его с помощью специальных средств зафиксировали.

Впервые у зоологов появилась возможность рассмотреть птицу поближе и понаблюдать за её поведением. Находясь в стрессовой ситуации, она то и дело вытягивала шею и крутила головой. В природе вертишейки питаются исключительно муравьями и их куколками. Теперь у зоологов появилась проблема, чем же накормить птицу, чтобы через некоторое время она встала на крыло и вернулась в дикую природу. Птица относится к перелетным и осенью должна полететь на юг.

Справка. Вертишейка – птица с подвижной длинной шеей, относится к семейству дятловых, однако больше похожа на воробьиных птиц, нежели на дятлов. Длина тела 17-22 см, размах крыльев 25-30 см, вес 32-48 гр. Располагая слабым клювом, она никогда не долбит дупла, а занимает уже готовые, выгоняя оседлых хозяев.