Раки, водоросли и рыбы изо льда появятся на Байкале

Фестиваль ледовых скульптур «#Живи на Байкале» торжественно открылся в поселке Листвянка Иркутской области. Как 20 февраля 2017 года сообщила пресс-служба регионального правительства, мероприятие, которое продлится до 30 марта, посвящено Году экологии в России и проходит в рамках фестиваля зимних игра «Зимниада-2017». Планируется вырезать ледяные фигуры обителей озера, рядом будут находиться ледяные таблички с информацией. Получено предварительное согласие Байкальского музея СО РАН на экскурсионное сопровождение.

На открытии фестиваля выступали вокальные коллективы, которые знакомили гостей праздника с традициями коренных народов Сибири. По информации организаторов, 24 февраля экспозиция должна быть полностью готова. Также на время фестиваля будет установлен телескоп, в темное время суток все желающие смогут наблюдать за звездами.

«Этот проект обещает стать уникальным. Все природное разнообразие Байкала будет отображено в ледовых скульптурах: водоросли, рыбы, ракообразные. Также организаторы обещают, что в специально построенном ледяном бассейне будет плавать живая нерпа. Экспозиция поможет всем желающим узнать об озере больше, а также привлечет внимание людей к сохранению уникальной природы Байкала», – отметила руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина.

На открытии фестиваля выступали вокальные коллективы, которые знакомили гостей праздника с традициями коренных народов Сибири. По информации организаторов, 24 февраля экспозиция должна быть полностью готова. Также на время фестиваля будет установлен телескоп, в темное время суток все желающие смогут наблюдать за звездами.

Фото с сайта правительства Иркутской области.