Работу котельных Вихоревки и очистных Братска проверил министр ЖКХ региона

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Артур Сулейменов проинспектирует объекты жилищно-коммунального хозяйства Вихоревки и Братска, а также оценит итоги реализации программы по формированию комфортной городской среды. Как сообщает пресс-служба правительства региона, 21 ноября 2017 года Артур Сулейменов прибыл в Братск с рабочим визитом. Он провел встречу с мэром Братска Сергеем Серебренниковым, посетил объекты жилищно-коммунального хозяйства Вихоревки и посетил канализационные очистные сооружения Братска.

Напомним, на территории Вихоревки действуют три котельных: «Водогрейная» и блок-котельные «Нефтяников» и «Байкальская». К теплоснабжению подключены все жилые дома (173 дома – многоэтажный жилищный фонд, 74 – одноэтажный) и объекты социального назначения (21 объект, из них 15 – объекты детской инфраструктуры). В результате мер, принятых правительством Иркутской области и прокуратурой Братского района, котельная «Водогрейная», блок-котельные «Нефтяников», «Байкальская», признаны готовыми к работе в отопительном периоде 2017 – 2018 гг., о чем составлен советующий акт. Ресурсоснабжающее предприятие ООО «Энергосфера-Иркутск» получило паспорт готовности.

Министр 22 ноября планирует проверить ход работ на объектах, где реализуется приоритетная программа «Формирование комфортной городской среды» в Братске. На 20 ноября в Братске из 104 дворовых территорий завершены работы на 66, в 38 дворах работы продолжаются. Из четырех общественных территориях работы завершены в сквере Ангарстроя, продолжаются работы в районе Дворца творчества детей и молодёжи. На двух территориях работы не начаты.

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области также планирует провести прием жителей Братска по личным вопросам.

Фото пресс-службы правительства Иркутской области.