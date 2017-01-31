Работу Фонда микрокредитования Иркутской области проверят в 2017 году

Деятельность созданного в конце 2016 года фонда микрофинансирования «Фонд микрокредитования Иркутской области» проверит Контрольно-счётная палата. Об этом 30 января 2017 года рассказала председатель КСП Ирина Морохоева на заседании комитета по собственности и экономической политике Законодательного собрания, где был рассмотрен запрос депутата Анастасии Егоровой о деятельности АО «Корпорация развития Иркутской области» (КРИО).

Напомним, депутатский запрос к председателю правительства Александру Битарову принят в середине декабря 2016 года. В нём депутат напоминает, что с лета депутаты ставили вопрос о необходимости разработки документов, которые утвердили бы план работы КРИО, стратегию развития с определением ключевых показателей и направлений, куда направляются средства бюджета региона. Депутат также просит прокомментировать ситуацию с тем, что КРИО перечислила 100 млн рублей в Фонд микрокредитования Иркутской области, учредителями которого, помимо КРИО, являются частные компании - ООО «Максимакс» и ООО «Сетьэнергопром».

В ответе Александра Битарова сказано, что правительство Иркутской области рассматривает вопрос о разработке указанных правовых актов. В нём также указано, что Фонд микрокредитования Иркутской области был создан, чтобы получить право на софинансирование, которое из федерального бюджета представляет Минэкономразвития РФ. КРИО внесла во вновь созданный фонд 100 млн рублей в качестве взноса, необходимого для достижения показателей (количество заёмщиков фонда, размер совокупного портфеля микрозаймов) для участия в конкурсе на предоставление субсидий из федерального бюджета. Ирина Морохоева заметила, что предварительно уже возник вопрос по взносу в 100 млн рублей, т.к. минимальныйего размер должен составлять 120 млн рублей.

Представитель правительства Иркутской области на заседании комитета ЗС пояснил, что на момент, когда принимали решение об организации фонда, из 22 муниципальных микрофинансовых организаций эффективными считались восемь. Чтобы в краткий срок успеть оформить документы на создание фонда, решено было войти в действующую микрофинансовую организацию, а именно в Фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Ангарского городского округа. Представители других микрофинансовых организаций региона выразили сомнение в том, что услуги фонда в Ангарске будут доступны малому и среднему предпринимательству в других территориях. На что руководитель Фонда микрокредитования Иркутской области Ольга Мохина сообщила, что с 1 февраля организация начнёт работу в Иркутске по адресу: бульвар Гагарина, 40.

Депутаты заметили, что процедура выбора организации, на базе которой был создан Фонд микрокредитования Иркутской области, должна быть более прозрачной, к примеру, в форме конкурса. Депутат Сергей Бабкин заявил, что вопросы возникают не столько к работникам микрофинансовых организаций, а к правительству Иркутской области, которое «с самого начала повело себя как напёрсточники», создавая организацию по непонятным принципам. Министр экономического развития Иркутской области Антон Логашов подчеркнул, что эта процедура не регулируется. «Это решение правительства Иркутской области - абсолютно открытое и прозрачное, - сказал он. - Мы говорим – давайте уберём административные барьеры. Здесь мы говорим – давайте создадим, давайте усложним? Так вот мы и не создаём».

Министр напомнил, что депутаты ЗС знали, что на заседании правительства вопрос о создании фонда рассматривался. Он также пояснил, что коммерческие организации, которые есть среди учредителей фонда, уже являлись учредителями ангарской организации на момент его создания и имеют свой вклад. Депутаты рекомендовали рассмотреть возможность вывести их из учредителей, к примеру, вернув им деньги из уставного капитала. Депутат Владимир Чеботарёв заметил, что выступает за прозрачность процедуры, однако считает, что нельзя ограничивать и наказывать частные организации, состоящие в учредителях фонда. Ольга Мохина пояснила, что эти частные организации также являются учредителями сертифицированного Ангарского технопарка, на базе которого успешно работают 50 резидентов, они способствуют развитию малого и среднего бизнеса.

Депутат Андрей Микуляк согласился с тем, что ангарская организация, на базе которой был создан фонд, имеет хорошие показатели работы, но они есть и у других микрофинансовых организаций. Он подчеркнул, что организации, к которым нет претензий центрального регулятора - Банка России, должны продолжить деятельность. Исполнительный директор Ассоциации муниципальных образований Иркутской области Зоя Масловская уточнила, могут ли они работать параллельно. Антон Логашов подтвердил это.

Председатель комитета Ольга Носенко попросила КРИО предоставить сведения об итогах своей работы в 2016 году. Она заметила, что депутаты уже просили предоставить информацию о том, в каких сферах работают предприятия, поддержку которым оказывала КРИО. Работу по депутатскому запросу комитет рассмотрел и оставил на контроле.