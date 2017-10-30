Работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Приангарья поздравил Сергей Брилка

Чествование лучших работников сельскохозяйственного комплекса Иркутской области прошло 27 октября 2017 года в Иркутске накануне Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. От имени депутатов Законодательного собрания аграриев приветствовал спикер Сергей Брилка.

«Уважаемые труженики и ветераны сельскохозяйственного комплекса, руководители предприятий, сегодня мы с гордостью оцениваем наши достижения, – сказал Сергей Брилка, обращаясь к присутствующим в зале. – Все мы видели, как была представлена продукция нашей области на всероссийской выставке «Золотая осень» и отмечена на самом высоком уровне, наблюдали, какой интерес для жителей Иркутской области представляли экспозиции на выставке «Агропромышленная неделя», – всё это убедительно демонстрируют возросший потенциал агропромышленного комплекса, и это заслуга каждого из вас. Уважаемые земляки, в этот праздничный день благодарю вас за преданность делу, самоотверженность, бережное отношение к традициям сельского хозяйства».

Спикер подчеркнул, что поддержка сельскохозяйственной отрасли – приоритет государственной политики России и каждого её региона. Задача совместной работы депутатского корпуса и правительства – ежегодное наращивание объёмов этой поддержки.

На торжественном вечере Сергей Брилка вручил благодарности председателя ЗС работникам сельскохозяйственного комплекса. За многолетний добросовестный труд в системе АПК, большой личный вклад в развитие отрасли благодарностью были отмечены председатель СССПК «Спектр» Нукутского района Вагиз Галеев, председатель СПССК «Заря» Чунского района Юрий Германчук, глава КФХ Заларинского района Евгений Гусаров, глава КФХ Боханского района Наталья Ефименко, председатель СПК «Колхоз Труд» Куйтунского района Павел Жах, директор ООО «Ангара» Балаганского района Юрий Лагерев, бригадир полеводческой бригады КФХ Тайшетского района Василий Половинкин, индивидуальный предприниматель Братского района Николай Поташов, глава КФХ Нижнеудинского района Николай Савицкий и глава КФХ Тулунского района Ирина Чепурных.

Кроме того, участников торжественного собрания приветствовали губернатор Иркутской области Сергей Левченко, который также отметил лучших работников агропромышленного комплекса, и министр сельского хозяйства Илья Сумароков.