Работники промплощадки РУСАЛа в Шелехове участвуют в корпоративном слете в Хакасии

Корпоративный молодежный слет РУСАЛа проходит в Хакасии с 4 по 7 сентября 2017 года на базе санатория-профилактория «Металлург» в Саяногорске. Как сообщает пресс-служба компании, там лучшие молодые сотрудники предприятий получают новые знания и навыки, проявляют творческие способности и представляют свои производственные идеи и видение дальнейшей стратегии развития РУСАЛа. От шелеховской промплощадки РУСАЛа в слете участвуют семь человек – сотрудники Иркутского алюминиевого завода, предприятий «СУАЛ-ПМ», РИК и «Кремний». Это активисты и молодежные лидеры коллективов.

Программа слета «Люди. Инновации. Рынок. Продукт» посвящена решению производственных вопросов, а также обучению, творчеству и общению с топ-менеджерами РУСАЛа. Участники работают в группах и, используя методы ТРИЗ (теория решения изобретательских задач), стараются найти решения для задач, которые стоят пред компанией. Помимо этого команды презентуют руководству производственные проекты, которые уже внедряются на предприятиях. В частности, участники из Шелехова расскажут о программах модернизации на ИркАЗе, которые направлены на достижение стратегической цели – переход на 100-процентный выпуск продукции с добавленной стоимостью.

Большое внимание уделяется обучению молодых специалистов. Профессиональные тренеры проводят для участников мастер-классы по темам: «WOW-Спикер», «Алгоритмы конструктивной коммуникации», «Теория поколений», «Новые компетенции в мире VUCA» и «Достижение целей». Приглашенным гостем молодежного слета стал известный инноватор и дизайнер Владимир Пирожков.

Во время визита в Хакасию команды знакомятся с достопримечательностями и традициями региона, они посетят Хакасский алюминиевый завод и САЯНАЛ, побывают на смотровой площадке СШГЭС. В рамках слета также предусмотрены культурная и спортивная программы.