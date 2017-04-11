Работники АНХК победили во всероссийском конкурсе на лучшую научно-техническую разработку

Инженеры-лаборанты испытательного центра-управления контроля качества Ангарской нефтехимической компании Анна Ганина и Иван Семенов вошли в число победителей всероссийского конкурса «Новая идея» на лучшую научно-техническую разработку среди молодежи предприятий и организаций топливно-энергетического комплекса. Как сообщает 11 апреля 2017 года пресс-служба АНХК, всего в этом конкурсе, который прошёл под эгидой Министерства энергетики РФ при поддержке общественных и профессиональных организаций, победил 21 молодой работник дочерних обществ НК «Роснефть»

Анна Ганина стала победителем в секции «Переработка углеводородов, углехимия, нефтегазохимия». Её научная работа, посвященная получению бензинов неэтилированных с вовлечением кислородосодержащей антидетонационной присадки собственного производства, отмечена номинацией «Лучший инновационный продукт».

Иван Семенов представил на конкурс проект по устройству для нагрева различных сред. Работа удостоена номинации «Лучшая инновационная идея» в секции «Машины и оборудование нефтяной, газовой и угольной промышленности».

Всего на конкурс было представлено более 220 конкурсных работ по 17 тематическим секциям из 100 отраслевых организаций, в том числе 81 конкурсная работа от 24 предприятий Роснефти. Работы молодежи направлены на решение актуальных производственных задач. Их защита проходила в очной форме в Москве и в онлайн-режиме на местах. Более 70 экспертов из ведущих отраслевых компаний и научно-исследовательских организаций приняли участие в оценке представленных проектов.

Фото пресс-службы АНХК.