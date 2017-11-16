Пытаясь купить шубу и взять кредит, двое братчан лишились денег

Двое братчан лишились денег, поверив мошенникам в Интернете. Как 16 ноября 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, тридцатилетняя жительница микрорайона Энергетик в поисках обновки к зиме обнаружила на популярном сайте предложение о продаже норковой шубки за приемлемую цену. Связавшись с продавцом, она, боясь упустить удачную сделку, согласилась на перевод всей суммы в размере 21,5 тысяч рублей на указанный счёт. Вежливая девушка-продавец пообещала, что после поступления денег с покупателем свяжутся и скажут, где забрать товар. Однако ни через день, ни позже ей никто не позвонил, а на её звонки перестали отвечать.

Другой братчанин попытался в Интернете найти интересное предложение для оформления быстрого кредита. На его онлайн заявку вскоре откликнулся потенциальный кредитор. Сотрудник РКБ-банка сообщил о том, что соискателю одобрен кредит в 450 тысяч рублей. Для его получения необходимо оплатить курьерские услуги в сумме 8750 рублей. Потом выяснилось, что нужно дополнительно перечислить ещё 15330. После перевода и этой суммы, связь с банком прервалась.

Как было установлено в ходе предварительной проверки, абонентские номера аферистов зарегистрированы в Москве и Московской области.

Полиция вновь напоминает гражданам, что любая дистанционная покупка без личного контакта с виртуальным продавцом чревата негативными последствиями. Все предложения в веб-пространстве обязательно требуют тщательной проверки, а перечисление денег до подписания официальных документов либо осмотра товара и заключения договора может гарантировать лишь их безусловную потерю.

Фото из архива "Байкал Инфо".