Пятью госпрограммами Иркутской области теперь будут управлять эффективнее

Эффективнее управлять реализацией пяти государственных программ будут в Иркутской области. Об этом 23 ноября 2017 года на заседании регионального правительства заявил министр экономического развития Евгений Орачевский. По его словам, федерация рекомендовала регионам до конца года внедрить систему проектного управления, которая призвана изменить вертикальное управление на горизонтальное, что позволит значительно сократить сроки выполнения любого проекта. Пилотные программы, которые переходят на проектное управление, утвердило правительство РФ: «Развитие образования», «Развитие здравоохранения», «Обеспечение доступным, комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ», «Развитие транспортной системы», «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».

«Мы планируем создать офис управления проектами – координирующий орган, который может самостоятельно определить ключевых игроков для реализации проекта: представителей органов власти, экспертного сообщества, бизнеса и других», - отметил Евгений Орачевский. По его словам, существующая форма взаимодействия и управления при реализации государственных программ не очень эффективна, потому что одно решение может согласовываться на разных уровнях неделю и более. «Это дает низкую результативность при временных ограничениях», – пояснил министр.

Проектное управление предполагает, что для каждой госпрограммы будет создан проектный комитет, в который в том числе будут входить руководитель комитета и инициатор проекта, например, губернатор, правительство, органы местного самоуправления, общественные организации. Чтобы проект заработал, необходимо выполнить несколько условий: разработать необходимую нормативную базу, обеспечить функциональную структуру, обучить людей, который будут работать с новой системой, внедрить информационную систему. «На сегодняшний день мы уже утвердили постановление правительства Иркутской области и провели обучение», - сказал Евгений Орачевский.

Опыт работы с новой системой уже имеет министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области по проекту «Безопасные и качественные дороги». Министр Светлана Свиркина отметила, что эта система очень дисциплинирует, поскольку в ней прописаны все даже самые мелкие задачи, а также чёткие сроки реализации проекта. Министр отметила, что это позволяет каждый день отслеживать выполнение задач.