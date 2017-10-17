Пять сессий проведёт Законодательное собрание для работы над проектом бюджета-2018

Источник: Байкал Инфо
17/10/2017 - 16:32

Пять сессионных заседаний планирует провести до конца 2017 года Законодательное собрание Иркутской области. Об этом 17 октября сообщает пресс-служба регионального парламента  со ссылкой на спикера ЗС Сергея Брилку. Напомним, обычно сессии проводятся один раз в месяц, основная работа над законопроектами ведется в постоянных комитетах и комиссиях. Необходимость увеличения количества сессий до конца года обусловлена работой над бюджетом региона на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов.

Кроме того, в оперативном порядке необходимо провести корректировку бюджета 2017 года для выравнивания бюджетов муниципальных образований и ликвидации финансового разрыва, о котором муниципалитеты заявили в конце сентября. Первую сессию в ноябре проведут уже в первой декаде месяца, так как после утверждения корректировки расходов областного бюджета муниципалитетам потребуется время на освоение средств до конца года.

Ближайшая сессия Законодательного собрания  состоится 25 октября в Иркутске в большом зале Байкалбизнесцентра.

Метки: Политика, Власть, Законодательное собрание Иркутской области, Иркутск
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