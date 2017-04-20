Пять медалей привезли спортсмены Приангарья с соревнований по авиамодельному спорту

Источник: Байкал Инфо
20/04/2017 - 17:11

Спортсмены Иркутской области завоевали три золотые и две бронзовые медали на чемпионате России, этапах Кубка России и Кубка мира по авиамодельному спорту. Как сообщает 20 апреля 2017 года пресс-служба министерства спорта региона, соревнования проходили с 10 по 18 апреля в Нарткале и Нальчике.

Ангарчанин, мастер спорта международного класса Артур Кайчук завоевал три золотые медали в классе «свободнолетающие таймерные модели» на чемпионате России, этапах Кубка России и Кубка мира. В зачет этого года Артур выиграл четыре этапа Кубка мира, впереди у него уже два старта.

Иркутянин, мастер спорта международного класса Леонид Яковенко выиграл две бронзовые медали также в классе «свободнолетающие таймерные модели» на чемпионате России и этапе Кубка мира по авиамодельному спорту.

Артур Кайчук и Леонид Яковенко являются кандидатами в сборную команду России и у них есть все шансы принять участие в чемпионате мира, который пройдет в Венгрии с 6 по 9 августа 2017 года. 

Метки: Иркутская область, Министерство спорта Иркутской области, Соревнования, Спорт, Россия
Также в рубриках: 
Велосипедистки Иркутской области стали вторыми на первенстве России
Иркутский пловец завоевал бронзу чемпионата России
Золото всероссийских соревнований завоевала легкоатлетка из Иркутской области
Бронзу на чемпионате мира по спортивной аэробике завоевала иркутянка
Три золотых медали завоевали борцы Иркутской области на всероссийском турнире по греко-римской борьбе
Исключить из фида:  0
Загрузка...