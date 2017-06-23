Пять домов сгорели в поселке Горячий Ключ по вине мужчины, который развел в своем дворе костер

Пять двухквартирных домов и надворная постройка сгорели в поселке Горячий Ключ Иркутского района. Как 22 июня 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области, пожар вспыхнул во второй половине дня в одном из подворий и из-за высокой температуры воздуха и ветра мгновенно распространился на соседние дома. По словам соседей, один из местных жителей развел во дворе своего дома костер для приготовления пищи. Отлучившись на некоторое время, он оставил огонь без присмотра. Ветром искры костра разнесло на соседние строения и заборы. В результате пожар охватил постройки на площади более 600 квадратных метров.

Огнём были уничтожены пять жилых домов, в которых проживали 47 человек, из которых 13 детей. Все погорельцы размещены у родственников и знакомых. Проведен сход граждан по вопросам восстановления документов, выплаты компенсаций и временному размещению. С потерявшими жилье людьми работают психологи.

На данный момент продолжаются работы по ликвидации последствий пожара, в которых задействованы 7 единиц техники и 40 человек личного состава. Организовано круглосуточное дежурство огнеборцев для обеспечения безопасности граждан.

«Уголовное дело возбуждено по статье 168 Уголовного кодекса РФ «Уничтожение или повреждение чужого имущества по неосторожности», – прокомментировал начальник ГУ МЧС России по Иркутской области Валентин Нелюбов. – Необходимо отметить слаженные действия добровольной пожарной команды посёлка, благодаря которым удалось избежать более серьёзных последствий».

Фото с сайта ГУ МЧС России по Иркутской области.