Пять человек спасли во время пожара в пятиэтажном доме в Усть-Илимске

Источник: Байкал Инфо
16/08/2017 - 13:52

В Усть-Илимске пожарные спасли пять человек на возгорании в многоэтажном доме. Как 16 августа 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области, возгорание произошло минувшим вечером в многоквартирном жилом доме по улице Молодежная. 

Вечером один из жильцов пятиэтажного дома почувствовал запах дыма, он сразу же сообщил о произошедшем в службу пожарной охраны. Прибывшие на место пожарные тут же установили, что причиной задымления является пожар в двухкомнатной квартире на втором этаже. К этому моменту большинство жильцов уже покинули дом, однако пять человек с верхних этажей ждали помощи спасателей, потому что из-за густого едкого дыма самостоятельно спуститься по лестничным маршам единственного подъезда в доме они не могли. Пожарные надели на людей спасательные устройства и вывели их в безопасное место.

Благодаря бдительности соседей и своевременному сообщению о возгорании удалось не только избежать распространения пожара на другие квартиры, но и спасти вторую комнату горящей квартиры. В результате пожара повреждена мебель на площади 5 кв. метров и бытовая техника.

Причину пожара предстоит выяснить экспертам, но уже на первоначальном этапе специалисты выдвигают версию – неосторожное обращение с огнем. Хозяин квартиры неоднократно курил в помещении. Однако не исключается и электротехническая причина.

Фото с сайта ГУ МЧС России по Иркутской области. 

Метки: Происшествия, ГУ МЧС по Иркутской области, Пожары, Усть-Илимск
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