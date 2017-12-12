Пьяный братчанин зарезал собутыльника

Байкал Инфо , 12/12/2017 - 09:50 , Криминал , Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Бурятия , #Братск

Мужчина во время пьяной разборки зарезал собутыльника в Братске. Как 11 декабря 2017 года сообщила пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 КФ (убийство), по факту обнаружения в одном из домов по улице Лесная садового товарищества «Заря» тела неустановленного мужчины с признаками насильственной смерти. 

По версии следствия, вечером 8 декабря один из мужчин в состоянии алкогольного опьянения нанес другому ножевое ранение. От полученного повреждения потерпевший скончался на месте. Сотрудники полиции задержали подозреваемого, им оказался 31-летний братчанин, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за особо тяжкие преступления против личности. Личность потерпевшего устанавливается.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Фото из архива "Байкал Инфо". 

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