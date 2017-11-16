Пьяный братчанин зарезал мужчину, которого он принял за любовника жены

В Братске будут судить молодого человека, который убил мужчину, который, как ему думалось, был любовником его жены. Как 16 ноября 2017 года сообщила пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, 24-летнего жителя города Братска. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, ночью 9 августа обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подошел к квартире своей супруги в одном из домов по улице Енисейская. За дверью он услышал мужской и женский голос и сделал вывод, что жена ему изменяет. Когда дверь открыл мужчина, обиженный злоумышленник сразу же нанес ему удар ножом в грудь. От полученных повреждений 40-летний потерпевший скончался на месте.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали молодого человека. Позже выяснилось, что обвиняемый ошибочно зашел в соседний дом с аналогичным расположением квартир на лестничной площадке, двери квартир также визуально не отличались друг от друга. Обвиняемый ранее был неоднократно судим за имущественные преступления и преступления против конституционных прав граждан.

По уголовному делу следствием допрошены свидетели, произведены очные ставки, назначены и проведены судебные экспертизы. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области.