Пьяная мать во сне придавила трехмесячного ребенка в Черемхово

Трехмесячный ребенок погиб в Черемхово, когда пьяная мать положила его спать рядом с собой. Как 17 октября 2017 года сообщила пресс-служба СУ КР по Иркутской области, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По версии следствия, вечером 27 сентября 37-летняя мать ребенка после совместного распития спиртного со своим сожителем, легла спать в спальной комнате на кровати, положив рядом своего трехмесячного малыша. Спустя два часа мужчина обнаружил ребенка без признаков жизни, после чего вызвал скорую помощь. Прибывшие врачи скорой помощи констатировали смерть ребенка.

В настоящее время в отношении матери ребенка избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Фото из архива "Байкал Инфо".