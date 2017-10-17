Пьяная мать во сне придавила трехмесячного ребенка в Черемхово

Источник: Байкал Инфо
17/10/2017 - 17:44

Трехмесячный ребенок погиб в Черемхово, когда пьяная мать положила его спать рядом с собой. Как 17 октября 2017 года сообщила пресс-служба СУ КР по Иркутской области, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По версии следствия, вечером 27 сентября 37-летняя мать ребенка после совместного распития спиртного со своим сожителем, легла спать в спальной комнате на кровати, положив рядом своего трехмесячного малыша. Спустя два часа мужчина обнаружил ребенка без признаков жизни, после чего вызвал скорую помощь. Прибывшие врачи скорой помощи констатировали смерть ребенка.

В настоящее время в отношении матери ребенка избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Фото из архива "Байкал Инфо". 

Метки: Происшествия, Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Бурятия, Общество, Черемхово
Также в рубриках: 
В Черемхово мальчик запутался в веревках качели и погиб
В Иркутске пьяный мужчина зарезал одного брата и ранил другого
Подпольный игорный салон закрыли на улице Волжская в Иркутске
В Черемхово мужчина домогался 11-летней воспитанницы детдома
В Иркутске парень и девушка упали в автомобиле в Ангару и утонули
Исключить из фида:  0
Загрузка...