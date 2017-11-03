Пустить скоростной трамвай в Иркутской области предложил спикер ЗС

Идея создания скоростного трамвая или облегченного варианта метро для Иркутска может быть реализована по проектам инициативного бюджетирования. Об этом 3 ноября 2017 года на семинаре «Развитие инициативного бюджетирования в регионах СФО» рассказал председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка, сообщает пресс-служба ЗС.

Спикер также отметил, что депутатский корпус намерен обратиться к правительству России с предложением о реализации пилотного проекта - аналога «Народных инициатив» с федеральным софинансированием. В этом случае появится возможность и для финансового обеспечения новой транспортной сети агломерации Иркутск – Ангарск –Шелехов. Как отметил Сергей Брилка, идея эта впервые прозвучала в 2007 году.

Председатель думы Ангарского городского округа Александр Городской отметил, что вопрос скоростного комфортабельного и недорогого транспортного обеспечения между близко расположенными крупными городами стоит остро. «Наши города связывает огромный поток трудовой и студенческой миграции. Если такой проект будет воплощен в жизнь – этот вид транспорта будет востребован. Он поможет большому количеству наших граждан быстро и без серьезных затруднений добраться до места учебы, работы или вернуться домой после таковых. Он даст дополнительный толчок к развитию территорий Ангарска, Иркутска и Шелехова. Конечно, этот проект нужно подробно обсуждать с населением, чтобы проработать конкретные вещи – вопрос остановочных пунктов, перехватывающих парковок, расписания и другие практические моменты», - сказал он. О необходимости возобновления проекта говорили и депутаты Молодежного парламента при ЗС, по их мнению, скоростной трамвай будет востребован студентами.

Напомним, около 10 лет назад вопрос создания современного транспортного сообщения между Иркутском, Ангарском и Шелеховом активно обсуждался в рамках разрабатывавшегося проекта агломерации. В 2007 году проектом, разработанным «Иркутскгипродорнии», предлагалась следующая схема скоростного транспорта: от Ангарска вдоль Транссиба до станции «Иркутск-Сортировочный», далее с выходом на перспективный мостовой переход через Ангару, по окружной магистрали Октябрьского округа с выходом на Байкальский тракт с возможностью достройки до Листвянки. А также от станции «Иркутск-Сортировочный» вдоль обходной дороги ВСЖД с выходами на перспективный аэропорт и в Шелехов.