Птенцов ушастых сов привезли для выхаживания в Иркутскую зоогалерею

Трёх ушастых сов привезли в Иркутскую зоогалерею для выхаживания. Как «Байкал Инфо» 22 июня 2017 года рассказала руководитель зоогалереи Людмила Ивушкина, десять дней назад житель посёлка Хомутово Иркутского района привёз ушастого совёнка, который недавно вылупился, но остался без родителей. Птица была голодна и слишком мала, чтобы самостоятельно найти себе пропитание, поэтому Людмила Ивушкина подготовила для совенка теплое гнездо и кормила каждые полтора часа. Сейчас у него открылись глаза, появились перья. «Он их так интересно складывает – будто в образе Будды, поэтому мы его так и назвали. В дальнейшем птица останется в зоогалерее», – сказала Людмила Ивушкина.

Второго найдёныша ушастой совы привезли на маршрутке из Качуга, где его подобрали в одном из огородов. Вначале птицу планировали привезти в Иркутск через три дня после находки, но сотрудники зоогалереи сообщили, что она не выживет такое продолжительное время без необходимой пищи, поэтому совёнка отправили в коробке на маршрутном такси в Иркутск. «Мы его уже определили в хорошие руки», – рассказали в зоогалерее.

Третий птенец ушастой совы уже может самостоятельно летать, но у него повреждены мягкие ткани крыла. «Как только он немного окрепнет, сможет самостоятельно адаптироваться к естественным условиям. А пока мы учим его охотиться и самостоятельно добывать пищу», – сообщила Людмила Ивушкина. Если уроки закончатся удачно, то его выпустят на свободу.

Фото из группы Иркутской зоогалереи в социальной сети "ВКонтакте".